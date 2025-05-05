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Новости Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: от российских ударов в Золочеве, Купянске и Циркунах пострадали 9 человек

Последствия обстрелов Харьковской области

Российские захватчики за прошедшие сутки не прекращали обстреливать Харьковскую область. Под вражеским огнем оказались Богодуховский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в г. Золочев пострадали 4 человека, среди которых двое детей, в г. Купянск - 2 человека, в с. Циркуны - 3 человека", - говорится в сообщении.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 9 КАБ;
  • 3 БпЛА типа "Шахед";
  • 1 БпЛА типа "Герань-2".

В результате российских атак в Богодуховском районе уничтожен частный дом, частично повреждены 18 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети, 3 частных автомобиля.

Также повреждены и объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе повреждены 3 админздания, 2 ангара, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 7 авто;
  • в Купянском районе повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, автомобиль;
  • в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки.

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Автор: 

обстрел (27336) Харьковская область (879) Богодуховский район (52) Купянский район (182) Харьковский район (275) Купянск (645) Золочев (22) Циркуны (2)


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