Сутки в Харьковской области: от российских ударов в Золочеве, Купянске и Циркунах пострадали 9 человек
Российские захватчики за прошедшие сутки не прекращали обстреливать Харьковскую область. Под вражеским огнем оказались Богодуховский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате обстрелов в г. Золочев пострадали 4 человека, среди которых двое детей, в г. Купянск - 2 человека, в с. Циркуны - 3 человека", - говорится в сообщении.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 9 КАБ;
- 3 БпЛА типа "Шахед";
- 1 БпЛА типа "Герань-2".
В результате российских атак в Богодуховском районе уничтожен частный дом, частично повреждены 18 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети, 3 частных автомобиля.
Также повреждены и объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе повреждены 3 админздания, 2 ангара, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 7 авто;
- в Купянском районе повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, автомобиль;
- в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки.
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