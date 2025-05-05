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Новости Эвакуация из Сумщины
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Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области призывают срочно эвакуироваться

Срочная эвакуация из двух городов Сумской области

Жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской РГА Михаил Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.

На эвакуацию можно записываться круглосуточно.

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Срочная эвакуация из двух городов Сумской области

Автор: 

Сумская область (3165) эвакуация (2080)


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Як раз в тему -
Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Джерело: https://censor.net/ua/p3550438
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05.05.2025 14:22 Ответить
як каже сирський курська операція досягла своїх цілей.
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05.05.2025 14:26 Ответить
по 10 000 кореянцев будет отправляться каждый месяц в рф. пока группировка не достигнет 100 тысч. чел - во Владике весь аэропорт забит "братьями" -гражданских 10% от всего пассажиро-потока -всех отправляют курск-брянск -белгород
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05.05.2025 14:50 Ответить
Сумська область виконує роль громовідводу. Не знаю як там з буферною зоною в раші, а тут вона "потрохи" розрастається. Нажаль.
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05.05.2025 14:45 Ответить
"незламна" Ворожба, "незламне Белопілля", "незламний Конотоп". і це тільки початок.... Оце результат недолугої зеленої курської операції..
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05.05.2025 15:02 Ответить
недолугого військового і політичного керуванняя,суспільство перевиконало свої зобов'зання зі страждань,смертей та героїзму
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05.05.2025 15:15 Ответить
 
 