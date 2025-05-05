Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области призывают срочно эвакуироваться

Жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской РГА Михаил Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.

На эвакуацию можно записываться круглосуточно.

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