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Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области призывают срочно эвакуироваться
Жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской РГА Михаил Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - говорится в сообщении.
На эвакуацию можно записываться круглосуточно.
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Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Джерело: https://censor.net/ua/p3550438