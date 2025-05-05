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Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині закликають терміново евакуюватися
Жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.
Про це у Фейсбуці повідомив глава Сумської РДА Михайло Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.
На евакуацію можна записуватися цілодобово.
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Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Джерело: https://censor.net/ua/p3550438