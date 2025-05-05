Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині закликають терміново евакуюватися

Жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.

Про це у Фейсбуці повідомив глава Сумської РДА Михайло Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.

На евакуацію можна записуватися цілодобово.

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