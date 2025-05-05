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Новини Евакуація з Сумщини
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Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині закликають терміново евакуюватися

Термінова евакуація з двох міст Сумської області

Жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.

Про це у Фейсбуці повідомив глава Сумської РДА Михайло Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - йдеться в повідомленні.

На евакуацію можна записуватися цілодобово.

Читайте: Росіяни вночі масовано атакували Конотоп "шахедами" та балістикою: зруйновано інфраструктурний об’єкт

Термінова евакуація з двох міст Сумської області

Автор: 

Сумська область (3714) евакуація (2320)


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Як раз в тему -
Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Джерело: https://censor.net/ua/p3550438
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05.05.2025 14:22 Відповісти
як каже сирський курська операція досягла своїх цілей.
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05.05.2025 14:26 Відповісти
по 10 000 кореянцев будет отправляться каждый месяц в рф. пока группировка не достигнет 100 тысч. чел - во Владике весь аэропорт забит "братьями" -гражданских 10% от всего пассажиро-потока -всех отправляют курск-брянск -белгород
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05.05.2025 14:50 Відповісти
Сумська область виконує роль громовідводу. Не знаю як там з буферною зоною в раші, а тут вона "потрохи" розрастається. Нажаль.
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05.05.2025 14:45 Відповісти
"незламна" Ворожба, "незламне Белопілля", "незламний Конотоп". і це тільки початок.... Оце результат недолугої зеленої курської операції..
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05.05.2025 15:02 Відповісти
недолугого військового і політичного керуванняя,суспільство перевиконало свої зобов'зання зі страждань,смертей та героїзму
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05.05.2025 15:15 Відповісти
 
 