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Росіяни вночі масовано атакували Котоноп "шахедами" та балістикою: зруйновано інфраструктурний об’єкт
У ніч проти 5 травня російські загарбники атакували Конотоп ударними безпілотниками та балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет.
Кацапи били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори.
В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста", - йдеться в повідомленні.
Попередньо без жертв та постраждалих.
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Галина Гойс #601847
показати весь коментар05.05.2025 07:10 Відповісти Мені подобається 0
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