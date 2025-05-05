УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7907 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
1 678 1

Росіяни вночі масовано атакували Котоноп "шахедами" та балістикою: зруйновано інфраструктурний об’єкт

Балістики та шахеди атакували Конотоп

У ніч проти 5 травня російські загарбники атакували Конотоп ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет.
Кацапи били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори.

В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста", - йдеться в повідомленні.

Попередньо без жертв та постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня росіяни атакували дронами та артилерією Дніпропетровщину: одна людина загинула, троє поранених, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Конотоп (111) обстріл (28657) Сумська область (3714) балістичні ракети (411) Шахед (1045) Конотопський район (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна повинна завдати нищівного удару по раші з нагоди їхнього победо-обесія!
показати весь коментар
05.05.2025 07:10 Відповісти
 
 