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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне ночью массированно атаковали Котоноп "шахедами" и баллистикой: разрушен инфраструктурный объект

Балистики и шахиды атаковали Конотоп

В ночь на 5 мая российские захватчики атаковали Конотоп ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.
Кацапы били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды.

В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города", - говорится в сообщении.

Предварительно без жертв и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область: один человек погиб, трое раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Конотоп (124) обстрел (27336) Сумская область (3165) баллистические ракеты (380) Шахед (1043) Конотопский район (10)


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Україна повинна завдати нищівного удару по раші з нагоди їхнього победо-обесія!
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05.05.2025 07:10 Ответить
а без нагоди не повинна?
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05.05.2025 08:20 Ответить
Там буде товариш Сі та корейське кім чин зе, а ще славний водітєль Коля Мадуро, бульбенфюрер, та ще декілько гейропейців. Оцих треба знищити на девятамая разом з ******
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05.05.2025 08:34 Ответить
Якщо вбити ракетою товариша Сі, то Трамп нам буде ноги цілувати. Взагалі то він міг би нам організувати підгон, і шоб ми разом з ЦРУ ліквідували їхнього китайського ворога.
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05.05.2025 08:35 Ответить
Котоноп
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05.05.2025 07:44 Ответить
Турок?
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05.05.2025 07:56 Ответить
Треба залучати Конотопських відьм, якщо небо над Конотопом закрити немає чим!
Хай жіночки попрацюють, бачиш, й ті кляті шахеди та ракети почнуть самі-собою падати!
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05.05.2025 07:57 Ответить
Буде тобі враже, як Зеленський скаже. Тин-диридинти-ринти-тин-дирин-дирин, хоп
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05.05.2025 08:36 Ответить
 
 