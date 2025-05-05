Россияне ночью массированно атаковали Котоноп "шахедами" и баллистикой: разрушен инфраструктурный объект

В ночь на 5 мая российские захватчики атаковали Конотоп ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет.

Кацапы били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды.

В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города", - говорится в сообщении.

Предварительно без жертв и пострадавших.

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