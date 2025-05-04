В течение дня россияне атаковали дронами и артиллерией Днепропетровщину: один человек погиб, трое ранены, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 4 мая, российские оккупанты обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Вследствие обстрелов один человек погиб, еще три - получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг без остановки бил по населенным пунктам Никопольщины. Направлял свое оружие по районному центру, Покровской и Марганецкой громадах. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию", - говорится в сообщении.

Сейчас, по словам Лысака, в больнице остаются двое мужчин, пострадавших во время дневной атаки на Марганец. Пострадавшая женщина переведена под амбулаторное наблюдение.

Во время попадания вражеского БпЛА побило несколько автомобилей.

В Никопольском районе повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, учебное заведение. Изуродованы шесть частных домов, хозяйственные постройки, авто.

На Синельниковщине спасатели потушили пожары, возникшие вследствие ударов управляемыми авиабомбами. Там, в Новопавловской громаде, погиб мужчина, разрушены два частных дома, еще три - разбиты.

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