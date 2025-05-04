Враг ударил дроном по Марганцу: ранены три женщины. ФОТОрепортаж
Российские войска направили БпЛА по Марганцу Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пострадали три человека. Это мужчины 39 и 68 лет и 75-летняя женщина. Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднее.
По уточненной информации ОВА, из-за предыдущего ночного вражеского обстрела из РСЗО "Град" в Никополе повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек. Разбиты гараж, теплица, машины.
В результате утренних атак БпЛА разбиты по одному частному дому в Марганецкой и Мировской громадах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили из "Града" по Никопольщине: повреждены дома и три предприятия.
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