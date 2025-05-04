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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Враг ударил дроном по Марганцу: ранены три женщины. ФОТОрепортаж

Российские войска направили БпЛА по Марганцу Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пострадали три человека. Это мужчины 39 и 68 лет и 75-летняя женщина. Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднее.

По уточненной информации ОВА, из-за предыдущего ночного вражеского обстрела из РСЗО "Град" в Никополе повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек. Разбиты гараж, теплица, машины.

Марганец после обстрела
Марганец после обстрела
Марганец после обстрела
Марганец после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: один человек погиб, 5 пострадавших, есть повреждения. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате утренних атак БпЛА разбиты по одному частному дому в Марганецкой и Мировской громадах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили из "Града" по Никопольщине: повреждены дома и три предприятия.

Автор: 

Марганец (87) обстрел (27327) Днепропетровская область (3989) Никопольский район (210)


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Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, ці УДАРИ!!
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04.05.2025 10:37 Ответить
 
 