Враг ударил дроном по Марганцу: ранены три женщины. ФОТОрепортаж

Российские войска направили БпЛА по Марганцу Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пострадали три человека. Это мужчины 39 и 68 лет и 75-летняя женщина. Все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднее.

По уточненной информации ОВА, из-за предыдущего ночного вражеского обстрела из РСЗО "Град" в Никополе повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек. Разбиты гараж, теплица, машины.









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В результате утренних атак БпЛА разбиты по одному частному дому в Марганецкой и Мировской громадах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили из "Града" по Никопольщине: повреждены дома и три предприятия.