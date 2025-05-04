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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Ворог ударив дроном по Марганцю: поранено три жінки. ФОТОрепортаж

Російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, постраждали троє людей. Це чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середній.

За уточненою інформацією ОВА, через попередній нічний ворожий обстріл з РСЗВ "Град" у Нікополі пошкоджені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд. Побиті гараж, теплиця, автівки.

Марганець після обстрілу
Марганець після обстрілу
Марганець після обстрілу
Марганець після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожих обстрілів зазнали два райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, 5 постраждалих, є пошкодження. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок ранкових атак БпЛА потрощені по одному приватному будинку у Марганецькій та Мирівській громадах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ ударили з "Граду" по Нікопольщині: пошкоджено будинки та три підприємства.

Автор: 

Марганець (73) обстріл (28648) Дніпропетровська область (3763) Нікопольський район (212)


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Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, ці УДАРИ!!
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04.05.2025 10:37 Відповісти
 
 