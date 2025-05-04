Ворог ударив дроном по Марганцю: поранено три жінки. ФОТОрепортаж

Російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, постраждали троє людей. Це чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середній.

За уточненою інформацією ОВА, через попередній нічний ворожий обстріл з РСЗВ "Град" у Нікополі пошкоджені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд. Побиті гараж, теплиця, автівки.









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Внаслідок ранкових атак БпЛА потрощені по одному приватному будинку у Марганецькій та Мирівській громадах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ ударили з "Граду" по Нікопольщині: пошкоджено будинки та три підприємства.