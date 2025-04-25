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Ворожих обстрілів зазнали два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих, пошкоджені будинки, магазини, підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 квітня російські загарбники обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування і пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами.

обстріли Дніпропетровщини

Повідомляється, що постраждали дві людини. 64-річна жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості. 

обстріли Дніпропетровщини

Також зруйновані релігійна установа, магазин, приватний будинок. Ще 7 осель – пошкоджені. Як і пошта, адмінбудівля, господарська споруда, 2 авто і стільки ж тракторів.

обстріли Дніпропетровщини

По Нікопольщині окупанти били БпЛА та артилерією. Дісталося райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадам.

Постраждали три жінки та чоловік. Понівечені підприємство, адмінбудівля, магазин, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, газогін.

обстріли Дніпропетровщини

Також Лисак розповів, що увесь день в Павлограді ліквідовували наслідки атаки безпілотниками. У місті постраждали 15 людей. Троє загинули. Окрім п’ятиповерхівки, пошкоджені ще два багатоквартирні будинки. Там побиті вікна. Скло вилетіло і в будівлі громадської організації.

обстріли Дніпропетровщини

Окрім цього, він додав, що за уточненими даними, через удар по автобусу в Марганці, який стався напередодні, постраждали 58 людей. 30 залишаються в лікарні. Четверо – "важкі".

обстріли Дніпропетровщини

Дивіться також: Удар РФ по Павлограду: загинув шахтар Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина у важкому стані. ФОТО

Автор: 

Марганець (72) обстріл (28533) Павлоград (122) Нікополь (1192) Дніпропетровська область (3731) Нікопольський район (197) Павлоградський район (16)


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Дякуємо Умерову- Єрмаку за 30денні "мирні" угоди по яким Україна не може у відповідь не бити по НПЗ , а ворог може бити по всьому що завгодно вбиваючі мирних людей і руйнуючі міста і села, за виключням тількі списку обєктів енергетики наданого Умеровим, що в цей список не можна було добавити мрних і людей, це ж логічно, що якщо не можна бити по енергетиці то тим паче не можна бити і по мирним людям, чи українці з точки зору влади не люди?, це що черговий збіг обставин , недотяпство чи зрада. Мабуть це тисячний збіг обставин в якому Україні знову просто напросто не повезло а 6 менеджерів просто не замінні проффсіонали до гробової дошки всього народу як казав їх лідор Янукович.
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25.04.2025 19:40 Відповісти
 
 