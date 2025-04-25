Ворожих обстрілів зазнали два райони Дніпропетровщини: шестеро постраждалих, пошкоджені будинки, магазини, підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 квітня російські загарбники обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування і пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами.

Повідомляється, що постраждали дві людини. 64-річна жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості.

Також зруйновані релігійна установа, магазин, приватний будинок. Ще 7 осель – пошкоджені. Як і пошта, адмінбудівля, господарська споруда, 2 авто і стільки ж тракторів.

По Нікопольщині окупанти били БпЛА та артилерією. Дісталося райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадам.

Постраждали три жінки та чоловік. Понівечені підприємство, адмінбудівля, магазин, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, газогін.

Також Лисак розповів, що увесь день в Павлограді ліквідовували наслідки атаки безпілотниками. У місті постраждали 15 людей. Троє загинули. Окрім п’ятиповерхівки, пошкоджені ще два багатоквартирні будинки. Там побиті вікна. Скло вилетіло і в будівлі громадської організації.

Окрім цього, він додав, що за уточненими даними, через удар по автобусу в Марганці, який стався напередодні, постраждали 58 людей. 30 залишаються в лікарні. Четверо – "важкі".

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