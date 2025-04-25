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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: троє загиблих, зокрема – дитина. 14 людей дістали поранення (оновлено). ФОТО

Армія РФ знову масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Окупанти атакували Павлоград, внаслідок атаки виникло кілька займань.  Зокрема, у багатоповерхівці.

"Попередньо, одна загибла – жінка 76 років.  Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані", - зазначив Лисак

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечено підприємство.

Оновлення

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки на Павлоград загинули три людини. Серед них - дитина

"У Павлограді триває рятувальна операція. Є троє загиблих на даний час. Серед них — 15-річна дівчинка. Врятовано 10 осіб, з них - 2 дітей", - повідомив Лисак.

Станом на 9:20  вже 10 постраждалих у Павлограді, з них 8 – ушпиталені.

"Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка".

У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу", - розповів Лисак.

Станом на 11:20 відомо про 14 постраждалих. Серед них – троє дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик.

П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Павлоград
Павлоград
Павлоград

Автор: 

обстріл (28546) Павлоград (126) Дніпропетровська область (3735) Павлоградський район (20)


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Ну як завжди ворог тероризує мирних жителів ,убиває ,руйнує відповіді нема лише пуста балаканини "найвеличнішого",замість того що б завдавати ударів по ворогу . Чому орки в Донецьку чи Луганську комфортно себе почувають в той час як для жителів українських міст щоночі пекло
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25.04.2025 08:13 Відповісти
О, свіженький подоляцький бот намалювався! 😁
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25.04.2025 10:57 Відповісти
Защищаешь зелёное чмо? Три года войны мало для выхода из секты солнцеликого янелоха шашлычника? Это диагноз.
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25.04.2025 10:58 Відповісти
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25.04.2025 09:05 Відповісти
Трамп, Вэнс, Виткофф, Маск подельнники *****. И теперь на их руках тоже кровь украинцев. Выбор "свидомых" пиндосов еще аукнется самим Штатам. Рыгать будут от рыжего бабуина
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25.04.2025 09:16 Відповісти
Відбуваються страшні речі і жоден політик в світі не здатен
поставити на місце злобного терориста і запеклого вбивцю
украінців??
Що відбувається з людьми , чому така байдужість того ж Трампа
до чужого горя , де ті обіцяні гарантіі , які вони нам давали ?
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25.04.2025 10:15 Відповісти
Вони нам ніяких гарантій не давали. Вони нам НІЧОГО не винні. Наша країна сама віддала/продала/знищила купу зброї, не дбала про свої збройні сили роками. Натомість отримала туалетний папірець під назвою Будапештський меморандум (його текст є у відкритому доступі, читайте і насолоджуйтесь гарантіями що там записані). А на додачу вибрала янєлоха, який під час найбільшої небезпеки для країни за всю її новітню історію - виробляє тільки щоденні відосікі-гундосікі, замість того, щоб будувати заводи для виробництва зброї і готувати резерви для війська. Ну іще розкрадає у промислових масштабах, разом зі своєю командою КВН шалені гроші, які союзники надають для підтримки.
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25.04.2025 17:54 Відповісти
В 2019 люди массово проголосували за власну смерть.
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25.04.2025 19:47 Відповісти
 
 