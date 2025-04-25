Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: троє загиблих, зокрема – дитина. 14 людей дістали поранення (оновлено). ФОТО

Армія РФ знову масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Окупанти атакували Павлоград, внаслідок атаки виникло кілька займань. Зокрема, у багатоповерхівці.

"Попередньо, одна загибла – жінка 76 років. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані", - зазначив Лисак

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечено підприємство.

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Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки на Павлоград загинули три людини. Серед них - дитина

"У Павлограді триває рятувальна операція. Є троє загиблих на даний час. Серед них — 15-річна дівчинка. Врятовано 10 осіб, з них - 2 дітей", - повідомив Лисак.

Станом на 9:20 вже 10 постраждалих у Павлограді, з них 8 – ушпиталені.

"Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка".

У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу", - розповів Лисак.

Станом на 11:20 відомо про 14 постраждалих. Серед них – троє дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик.

П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок.

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