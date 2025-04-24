Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Сьогодні, 24 квітня, російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Туди агресор спрямував дрони-камікаде. Скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв з артилерії.
Унаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків – 42 та 60 років. Лікуються амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.
Крім того, російська армія гатила і по Синельниківщині, а саме по Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Застосовувала КАБи та безпілотники.
Понівечені інфраструктура й фермерське господарство. Люди вціліли.
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