Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Сьогодні, 24 квітня, російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Туди агресор спрямував дрони-камікаде. Скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв з артилерії.



Унаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків – 42 та 60 років. Лікуються амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.

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Крім того, російська армія гатила і по Синельниківщині, а саме по Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Застосовувала КАБи та безпілотники.



Понівечені інфраструктура й фермерське господарство. Люди вціліли.

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