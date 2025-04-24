УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11142 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
344 0

Під ворожими атаками перебували два райони Дніпропетровщини: двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Обстріл Нікопольщини

Сьогодні, 24 квітня, російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Туди агресор спрямував дрони-камікаде. Скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв з артилерії.

Унаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків – 42 та 60 років. Лікуються амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок і комунальне підприємство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Павлограду на Дніпропетровщині: пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Крім того, російська армія гатила і по Синельниківщині, а саме по Межівській, Новопавлівській та Слов’янській громадах. Застосовувала КАБи та безпілотники.

Понівечені інфраструктура й фермерське господарство. Люди вціліли.

Також читайте: Удар Росії по Марганцю: кількість поранених зросла до 54

Автор: 

обстріл (28523) Нікополь (1192) Дніпропетровська область (3729) Нікопольський район (197) Синельниківський район (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 