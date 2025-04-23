Удар Росії по Марганцю: кількість поранених зросла до 54
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Марганець, що на Дніпропетровщині, зросла до 54.
Про це в телеграм повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт усе ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав посадовець.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, десятки постраждалих.
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