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Новини Удар по автобусу з працівниками підприємства у Марганці
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Удар Росії по Марганцю: кількість поранених зросла до 54

54 постраждалих у Марганці через атаку рф

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Марганець, що на Дніпропетровщині, зросла до 54.

Про це в телеграм повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт усе ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав посадовець.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, десятки постраждалих.

Читайте також: Триденну жалобу оголошено у Марганці через удар РФ по автобусу, де загинуло 9 людей

Автор: 

Марганець (72) обстріл (28523) Дніпропетровська область (3729) Нікопольський район (196)


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