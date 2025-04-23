Триденну жалобу оголошено у Марганці через удар РФ по автобусу, де загинуло 9 людей

23, 24, 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби через удар військ РФ по автобусу з працівниками підприємства.

Про це повідомляє Цензоро.НЕТ із посиланням на пресцентр Марганецької МВА.

"Сьогодні, 23 квітня, агресор вкотре продемонстрував свою підступність. Вранці fpv-камікадзе влучив у автобус, який віз людей на роботу. Мирних людей. Внаслідок цього загинуло 9 марганчан.



У Марганецькій громаді оголошено 23, 24, 25 квітня Днем жалоби за загиблими. Висловлюю щирі співчуття родинам, які втратили своїх рідних людей.



росія вбиває. Вона б’є по мирних людях. Знищує родини, обриває життя, краде майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ніч на Дніпропетровщині: У Павлограді через обстріл горіло підприємство. Ворог вгатив КАБами по Новопавлівській громаді. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали.