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Новини Удар по автобусу з працівниками підприємства у Марганці
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Триденну жалобу оголошено у Марганці через удар РФ по автобусу, де загинуло 9 людей

атака на автобус у Марганці

23, 24, 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби через удар військ РФ по автобусу з працівниками підприємства. 

Про це повідомляє Цензоро.НЕТ із посиланням на пресцентр Марганецької МВА.

"Сьогодні, 23 квітня, агресор вкотре продемонстрував свою підступність. Вранці fpv-камікадзе влучив у автобус, який віз людей на роботу. Мирних людей. Внаслідок цього загинуло 9 марганчан.

У Марганецькій громаді оголошено 23, 24, 25 квітня Днем жалоби за загиблими. Висловлюю щирі співчуття родинам, які втратили своїх рідних людей.

росія вбиває. Вона б’є по мирних людях. Знищує родини, обриває життя, краде майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали.

Автор: 

Марганець (72) жалоба (164) Дніпропетровська область (3726) Нікопольський район (196)


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З кацапами нема про що говоритьи це варвари ,ці виродки спеціально хочуть убити побільше цивільного населення ,тому тільки знищувати рашиських варварів іншої мови ця здичавіла орда не розуміє.
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23.04.2025 10:59 Відповісти
Співчуваю, це втрати не лише Марганця, а всієї України(
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23.04.2025 11:01 Відповісти
а де зенітні дрони?
шо там в Марганці? сакури? плитка? дороги?
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23.04.2025 11:05 Відповісти
Вопрос А почему автобус не был оборудован защитой от Дронов? Люди проживающие при Фронтовых территорий требуйте защиты в гражданском транспорте защиты от Дронов, российские свинособаки тренируются на вас защитите себя сами
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23.04.2025 11:11 Відповісти
На кожен цивільний автобус у прифронтовій зоні РЕБ та мангал ставити?
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23.04.2025 13:01 Відповісти
По поводу рэб не уверен, что поможет, а вот бронелистами ещё усилить должно помочь и перегородные секции внутри автобуса.
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23.04.2025 18:40 Відповісти
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23.04.2025 19:28 Відповісти
 
 