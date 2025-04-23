Трехдневный траур объявлен в Марганце из-за удара РФ по автобусу, где погибли 9 человек

23, 24, 25 апреля в Марганецкой громаде объявлены днями траура из-за удара войск РФ по автобусу с работниками предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Марганецкой ГВА.

"Сегодня, 23 апреля, агрессор в очередной раз продемонстрировал свое коварство. Утром fpv-камикадзе попал в автобус, который вез людей на работу. Мирных людей. В результате этого погибли 9 марганчан.



В Марганецкой громаде объявлены 23, 24, 25 апреля Днями траура по погибшим. Выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих родных людей.



россия убивает. Она бьет по мирным людям. Уничтожает семьи, обрывает жизни, ворует будущее", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали.