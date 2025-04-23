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Новости Удар по автобусу в Марганце
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Трехдневный траур объявлен в Марганце из-за удара РФ по автобусу, где погибли 9 человек

атака на автобус в Марганце

23, 24, 25 апреля в Марганецкой громаде объявлены днями траура из-за удара войск РФ по автобусу с работниками предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Марганецкой ГВА.

"Сегодня, 23 апреля, агрессор в очередной раз продемонстрировал свое коварство. Утром fpv-камикадзе попал в автобус, который вез людей на работу. Мирных людей. В результате этого погибли 9 марганчан.

В Марганецкой громаде объявлены 23, 24, 25 апреля Днями траура по погибшим. Выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих родных людей.

россия убивает. Она бьет по мирным людям. Уничтожает семьи, обрывает жизни, ворует будущее", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали.

Автор: 

Марганец (86) траур (228) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194)


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З кацапами нема про що говоритьи це варвари ,ці виродки спеціально хочуть убити побільше цивільного населення ,тому тільки знищувати рашиських варварів іншої мови ця здичавіла орда не розуміє.
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23.04.2025 10:59 Ответить
Співчуваю, це втрати не лише Марганця, а всієї України(
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23.04.2025 11:01 Ответить
а де зенітні дрони?
шо там в Марганці? сакури? плитка? дороги?
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23.04.2025 11:05 Ответить
Вопрос А почему автобус не был оборудован защитой от Дронов? Люди проживающие при Фронтовых территорий требуйте защиты в гражданском транспорте защиты от Дронов, российские свинособаки тренируются на вас защитите себя сами
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23.04.2025 11:11 Ответить
На кожен цивільний автобус у прифронтовій зоні РЕБ та мангал ставити?
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23.04.2025 13:01 Ответить
По поводу рэб не уверен, что поможет, а вот бронелистами ещё усилить должно помочь и перегородные секции внутри автобуса.
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23.04.2025 18:40 Ответить
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23.04.2025 19:28 Ответить
 
 