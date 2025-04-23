РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11550 посетителей онлайн
Новости Удар по автобусу в Марганце
841 0

Удар России по Марганцу: количество раненых возросло до 54

54 пострадавших в Марганце из-за атаки рф

Количество пострадавших вследствие российской атаки на Марганец, что на Днепропетровщине, возросло до 54.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще в больнице. Остальные - амбулаторно", - написал чиновник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, десятки пострадавших.

Читайте также: Трехдневный траур объявлен в Марганце из-за удара РФ по автобусу, где погибли 9 человек

Автор: 

Марганец (86) обстрел (27165) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 