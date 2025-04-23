Удар России по Марганцу: количество раненых возросло до 54

Количество пострадавших вследствие российской атаки на Марганец, что на Днепропетровщине, возросло до 54.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще в больнице. Остальные - амбулаторно", - написал чиновник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, десятки пострадавших.

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