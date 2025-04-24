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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Под вражескими атаками находились два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждена инфраструктура

Обстрел Никопольщины

Сегодня, 24 апреля, российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Туда агрессор направил дроны-камикадэ. Сбросил боеприпас с БпЛА и обстрелял из артиллерии.

Вследствие вражеских атак пострадали двое мужчин - 42 и 60 лет. Лечатся амбулаторно. Повреждены частный дом и коммунальное предприятие.

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Кроме того, российская армия била и по Синельниковщине, а именно по Межевской, Новопавловской и Славянской громадах. Применяла КАБы и беспилотники.

Изуродованы инфраструктура и фермерское хозяйство. Люди невредимы.

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обстрел (27202) Никополь (1022) Днепропетровская область (3956) Никопольский район (196) Синельниковский район (53)


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