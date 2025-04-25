Ночью враг атаковал Днепропетровщину: трое погибших, в том числе ребенок. По меньшей мере 8 человек получили ранения (обновлено)

Армия РФ снова массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. 11 БпЛА уничтожили защитники неба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты атаковали Павлоград, в результате атаки возникло несколько возгораний. В частности, в многоэтажке.

"Предварительно, одна погибшая - женщина 76 лет. Еще восемь человек пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", - отметил Лысак.

В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.

Не утихают и удары по Никопольщине. Враг попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждено предприятие.

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Позже стало известно, что в результате российской атаки на Павлоград погибли два человека.

"В Павлограде продолжается спасательная операция. Есть трое погибших в настоящее время. Среди них - 15-летняя девочка. Спасены 10 человек, из них - 2 детей", - сообщил Лысак.

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