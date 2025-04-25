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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Ночью враг атаковал Днепропетровщину: трое погибших, в том числе ребенок. По меньшей мере 8 человек получили ранения (обновлено)

Армия рф ночью атаковала Павлоград беспилотниками

Армия РФ снова массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. 11 БпЛА уничтожили защитники неба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты атаковали Павлоград, в результате атаки возникло несколько возгораний. В частности, в многоэтажке.

"Предварительно, одна погибшая - женщина 76 лет. Еще восемь человек пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", - отметил Лысак.

В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.

Не утихают и удары по Никопольщине. Враг попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждено предприятие.

Обновление

Позже стало известно, что в результате российской атаки на Павлоград погибли два человека.

"В Павлограде продолжается спасательная операция. Есть трое погибших в настоящее время. Среди них - 15-летняя девочка. Спасены 10 человек, из них - 2 детей", - сообщил Лысак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под вражескими атаками находились два района Днепропетровщины: двое пострадавших, повреждена инфраструктура

Автор: 

обстрел (27225) Павлоград (149) Днепропетровская область (3962) Павлоградский район (19)


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Ну як завжди ворог тероризує мирних жителів ,убиває ,руйнує відповіді нема лише пуста балаканини "найвеличнішого",замість того що б завдавати ударів по ворогу . Чому орки в Донецьку чи Луганську комфортно себе почувають в той час як для жителів українських міст щоночі пекло
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25.04.2025 08:13 Ответить
О, свіженький подоляцький бот намалювався! 😁
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25.04.2025 10:57 Ответить
Защищаешь зелёное чмо? Три года войны мало для выхода из секты солнцеликого янелоха шашлычника? Это диагноз.
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25.04.2025 10:58 Ответить
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25.04.2025 09:05 Ответить
Трамп, Вэнс, Виткофф, Маск подельнники *****. И теперь на их руках тоже кровь украинцев. Выбор "свидомых" пиндосов еще аукнется самим Штатам. Рыгать будут от рыжего бабуина
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25.04.2025 09:16 Ответить
Відбуваються страшні речі і жоден політик в світі не здатен
поставити на місце злобного терориста і запеклого вбивцю
украінців??
Що відбувається з людьми , чому така байдужість того ж Трампа
до чужого горя , де ті обіцяні гарантіі , які вони нам давали ?
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25.04.2025 10:15 Ответить
Вони нам ніяких гарантій не давали. Вони нам НІЧОГО не винні. Наша країна сама віддала/продала/знищила купу зброї, не дбала про свої збройні сили роками. Натомість отримала туалетний папірець під назвою Будапештський меморандум (його текст є у відкритому доступі, читайте і насолоджуйтесь гарантіями що там записані). А на додачу вибрала янєлоха, який під час найбільшої небезпеки для країни за всю її новітню історію - виробляє тільки щоденні відосікі-гундосікі, замість того, щоб будувати заводи для виробництва зброї і готувати резерви для війська. Ну іще розкрадає у промислових масштабах, разом зі своєю командою КВН шалені гроші, які союзники надають для підтримки.
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25.04.2025 17:54 Ответить
В 2019 люди массово проголосували за власну смерть.
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25.04.2025 19:47 Ответить
 
 