Удар РФ по Павлограду: загинув шахтар Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина у важкому стані. ФОТО

Внаслідок ворожої дронової атаки на Павлоград загинув Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина Олексія Олена отримала важкі травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Велика трагедія для всієї родини ДТЕК. У Павлограді ворожий дрон прилетів у квартиру нашого колеги шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця з Шахтоуправління ім. Героїв Космосу. Життя Олексія та його 15-річної донечки Валерії обірвалося миттєво", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, його дружина Оксана отримала важкі травми. Лікарі зараз борються за її життя.

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"Це велика втрата для нашої компанії та всієї шахтарської спільноти", - наголошують у ДТЕК.