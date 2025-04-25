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Новини Фото Удар по Павлограду
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Удар РФ по Павлограду: загинув шахтар Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина у важкому стані. ФОТО

Внаслідок ворожої дронової атаки на Павлоград загинув Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина Олексія Олена отримала важкі травми. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Велика трагедія для всієї родини ДТЕК. У Павлограді ворожий дрон прилетів у квартиру нашого колеги шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця з Шахтоуправління ім. Героїв Космосу. Життя Олексія та його 15-річної донечки Валерії обірвалося миттєво", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, його дружина Оксана отримала важкі травми. Лікарі зараз борються за її життя.

Також читайте: Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: троє загиблих, зокрема – дитина. 14 людей дістали поранення (оновлено). ФОТО

Павлоград загибла родина

"Це велика втрата для нашої компанії та всієї шахтарської спільноти", - наголошують у ДТЕК.

Автор: 

Павлоград (122) Дніпропетровська область (3731) Павлоградський район (16)


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Це саме таких Українців, звинувачує старий Трамп щодо війни, яку розпочав прутін, його друг!?!??
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25.04.2025 17:31 Відповісти
R.I.P. жаль і смуток! Спочивайте з миром!
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25.04.2025 17:33 Відповісти
Ось так щоденно варвари убивають дітей і хоч би якесь співчуття недоумка Трампа ,на жаль адекватної відповіді по ворогу немає.
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25.04.2025 17:35 Відповісти
Трамп любить тільки себе, йому чхати на американців, а Ви хочете від нього співчуття до українців!
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25.04.2025 18:15 Відповісти
Внаслідок ворожої дронової атаки... Черговий теракт російських нелюдів забрав життя....
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25.04.2025 18:05 Відповісти
 
 