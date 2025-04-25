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Новости Фото Удар по Павлограду
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Удар РФ по Павлограду: погиб шахтер Алексей Хлебец и его 15-летняя дочь Валерия. Жена в тяжелом состоянии. ФОТО

В результате вражеской дроновой атаки на Павлоград погиб Алексей Хлебец и его 15-летняя дочь Валерия. Жена Алексея Елена получила тяжелые травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Большая трагедия для всей семьи ДТЭК. В Павлограде вражеский дрон прилетел в квартиру нашего коллеги шахтера-комбайнера Алексея Хлебца с Шахтоуправления им. Героев Космоса. Жизнь Алексея и его 15-летней дочери Валерии оборвалась мгновенно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его жена Оксана получила тяжелые травмы. Врачи сейчас борются за ее жизнь.

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Павлоград погибшая семья

"Это большая потеря для нашей компании и всего шахтерского сообщества", - отмечают в ДТЭК.

Автор: 

Павлоград (145) Днепропетровская область (3956) Павлоградский район (15)


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Це саме таких Українців, звинувачує старий Трамп щодо війни, яку розпочав прутін, його друг!?!??
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25.04.2025 17:31 Ответить
R.I.P. жаль і смуток! Спочивайте з миром!
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25.04.2025 17:33 Ответить
Ось так щоденно варвари убивають дітей і хоч би якесь співчуття недоумка Трампа ,на жаль адекватної відповіді по ворогу немає.
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25.04.2025 17:35 Ответить
Трамп любить тільки себе, йому чхати на американців, а Ви хочете від нього співчуття до українців!
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25.04.2025 18:15 Ответить
Внаслідок ворожої дронової атаки... Черговий теракт російських нелюдів забрав життя....
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25.04.2025 18:05 Ответить
 
 