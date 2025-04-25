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Удар РФ по Павлограду: погиб шахтер Алексей Хлебец и его 15-летняя дочь Валерия. Жена в тяжелом состоянии. ФОТО
В результате вражеской дроновой атаки на Павлоград погиб Алексей Хлебец и его 15-летняя дочь Валерия. Жена Алексея Елена получила тяжелые травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Большая трагедия для всей семьи ДТЭК. В Павлограде вражеский дрон прилетел в квартиру нашего коллеги шахтера-комбайнера Алексея Хлебца с Шахтоуправления им. Героев Космоса. Жизнь Алексея и его 15-летней дочери Валерии оборвалась мгновенно", - говорится в сообщении.
Как отмечается, его жена Оксана получила тяжелые травмы. Врачи сейчас борются за ее жизнь.
"Это большая потеря для нашей компании и всего шахтерского сообщества", - отмечают в ДТЭК.
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Oleksandr Valovyi
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