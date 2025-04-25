Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровской области: шесть пострадавших, повреждены дома, магазины, предприятие.. ФОТОрепортаж

В течение дня 25 апреля российские захватчики обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие, разрушения и повреждения инфраструктуры.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Новопавловской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами.

Сообщается, что пострадали два человека. 64-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также разрушены религиозное учреждение, магазин, частный дом. Еще 7 домов - повреждены. Как и почта, админздание, хозяйственная постройка, 2 авто и столько же тракторов.

По Никопольщине оккупанты били БпЛА и артиллерией. Досталось райцентру, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской громадам.

Пострадали три женщины и мужчина. Изуродованы предприятие, админздание, магазин, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, газопровод.

Также Лысак рассказал, что весь день в Павлограде ликвидировали последствия атаки беспилотниками. В городе пострадали 15 человек. Трое погибли. Кроме пятиэтажки, повреждены еще два многоквартирных дома. Там разбиты окна. Стекло вылетело и в здании общественной организации.

Кроме этого, он добавил, что по уточненным данным, из-за удара по автобусу в Марганце, который произошел накануне, пострадали 58 человек. 30 остаются в больнице. Четверо - "тяжелые".

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