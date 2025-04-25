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Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровской области: шесть пострадавших, повреждены дома, магазины, предприятие.. ФОТОрепортаж

В течение дня 25 апреля российские захватчики обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие, разрушения и повреждения инфраструктуры.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Новопавловской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами.

обстрелы Днепропетровской области

Сообщается, что пострадали два человека. 64-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

обстрелы Днепропетровской области

Также разрушены религиозное учреждение, магазин, частный дом. Еще 7 домов - повреждены. Как и почта, админздание, хозяйственная постройка, 2 авто и столько же тракторов.

обстрелы Днепропетровской области

По Никопольщине оккупанты били БпЛА и артиллерией. Досталось райцентру, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской громадам.

Пострадали три женщины и мужчина. Изуродованы предприятие, админздание, магазин, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, газопровод.

обстрелы Днепропетровской области

Также Лысак рассказал, что весь день в Павлограде ликвидировали последствия атаки беспилотниками. В городе пострадали 15 человек. Трое погибли. Кроме пятиэтажки, повреждены еще два многоквартирных дома. Там разбиты окна. Стекло вылетело и в здании общественной организации.

обстрелы Днепропетровской области

Кроме этого, он добавил, что по уточненным данным, из-за удара по автобусу в Марганце, который произошел накануне, пострадали 58 человек. 30 остаются в больнице. Четверо - "тяжелые".

обстрелы Днепропетровской области

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Автор: 

Марганец (86) обстрел (27202) Павлоград (145) Никополь (1023) Днепропетровская область (3956) Никопольский район (196) Павлоградский район (17)


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Дякуємо Умерову- Єрмаку за 30денні "мирні" угоди по яким Україна не може у відповідь не бити по НПЗ , а ворог може бити по всьому що завгодно вбиваючі мирних людей і руйнуючі міста і села, за виключням тількі списку обєктів енергетики наданого Умеровим, що в цей список не можна було добавити мрних і людей, це ж логічно, що якщо не можна бити по енергетиці то тим паче не можна бити і по мирним людям, чи українці з точки зору влади не люди?, це що черговий збіг обставин , недотяпство чи зрада. Мабуть це тисячний збіг обставин в якому Україні знову просто напросто не повезло а 6 менеджерів просто не замінні проффсіонали до гробової дошки всього народу як казав їх лідор Янукович.
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25.04.2025 19:40 Ответить
 
 