Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровской области: шесть пострадавших, повреждены дома, магазины, предприятие.. ФОТОрепортаж
В течение дня 25 апреля российские захватчики обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие, разрушения и повреждения инфраструктуры.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По Новопавловской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами.
Сообщается, что пострадали два человека. 64-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Также разрушены религиозное учреждение, магазин, частный дом. Еще 7 домов - повреждены. Как и почта, админздание, хозяйственная постройка, 2 авто и столько же тракторов.
По Никопольщине оккупанты били БпЛА и артиллерией. Досталось райцентру, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской громадам.
Пострадали три женщины и мужчина. Изуродованы предприятие, админздание, магазин, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, газопровод.
Также Лысак рассказал, что весь день в Павлограде ликвидировали последствия атаки беспилотниками. В городе пострадали 15 человек. Трое погибли. Кроме пятиэтажки, повреждены еще два многоквартирных дома. Там разбиты окна. Стекло вылетело и в здании общественной организации.
Кроме этого, он добавил, что по уточненным данным, из-за удара по автобусу в Марганце, который произошел накануне, пострадали 58 человек. 30 остаются в больнице. Четверо - "тяжелые".
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