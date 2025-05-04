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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Війська РФ ударили з "Граду" по Нікопольщині: пошкоджено будинки та три підприємства. ФОТО

Вночі 4 травня 2025 року російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину Дніпропетровської області. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджено три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Нікопольщину
наслідки атаки на Нікопольщину
наслідки атаки на Нікопольщину

За даними ОВА, зранку ворог тероризував Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.

"Запускав агресор вночі на область і "Шахеди". Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечено сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали", - йдеться у повідомленні.

По Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських.

Загалом, як зазначається, вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Автор: 

Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3763) Нікопольський район (212)


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Останнім часом тільки одне читаєш, росія вдарила, росія запустила, росія атакувала, а Україна, що у відповідь ?
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04.05.2025 08:10 Відповісти
Вам що мало марафону, на якому Боневтік з войовничою і геройською борідкою розповідає хрипластим голоском про свої подвиги? А якщо бути справедливим, то якби Боневтік Потужно-Брехливий не розмінував Чонгар, не познімав міни з містків та не відвів наші війська, то кацапи не підійши за 40 кілометрів, а то і ближче до Нікополя, не били б ГРАДами, та не підірвали б дамбу і не знищили водосховище.
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04.05.2025 08:19 Відповісти
 
 