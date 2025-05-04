Війська РФ ударили з "Граду" по Нікопольщині: пошкоджено будинки та три підприємства. ФОТО

Вночі 4 травня 2025 року російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину Дніпропетровської області. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджено три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто, сталася пожежа. ФОТОрепортаж







За даними ОВА, зранку ворог тероризував Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.

"Запускав агресор вночі на область і "Шахеди". Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечено сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали", - йдеться у повідомленні.

По Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських.

Загалом, як зазначається, вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.