Війська РФ ударили з "Граду" по Нікопольщині: пошкоджено будинки та три підприємства. ФОТО
Вночі 4 травня 2025 року російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину Дніпропетровської області. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пошкоджено три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.
За даними ОВА, зранку ворог тероризував Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.
"Запускав агресор вночі на область і "Шахеди". Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечено сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали", - йдеться у повідомленні.
По Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських.
Загалом, як зазначається, вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.
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