Впродовж дня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 3 травня, російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Ворог бив дронами, артилерією, РСЗВ та КАБами.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів понівечені три приватні будинки, чотири авто, інфраструктура. Пошкодження також є на території транспортного підприємства.

Окупанти атакували й Синельниківський район - тут від ударів потерпали Великомихайлівська та Новопавлівська громади. Агресор застосовував РСЗВ "Град" та КАБ. Через обстріли побиті чотири приватні оселі та будівлі, що не експлуатувалися.

По Зеленодольській громаді Криворізького району загарбники вгатили FPV-дроном. Сталася пожежа, її загасили.

Зазначається, що обійшлось без загиблих і постраждалих.

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