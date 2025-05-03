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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Впродовж дня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 3 травня, російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Ворог бив дронами, артилерією, РСЗВ та КАБами.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Нікопольщина, обстріли

"Впродовж дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - йдеться у повідомленні.

Нікопольщина, обстріли

Внаслідок ворожих обстрілів понівечені три приватні будинки, чотири авто, інфраструктура. Пошкодження також є на території транспортного підприємства.

Нікопольщина, обстріли

Окупанти атакували й Синельниківський район - тут від ударів потерпали Великомихайлівська та Новопавлівська громади. Агресор застосовував РСЗВ "Град" та КАБ. Через обстріли побиті чотири приватні оселі та будівлі, що не експлуатувалися.

Нікопольщина, обстріли

По Зеленодольській громаді Криворізького району загарбники вгатили FPV-дроном. Сталася пожежа, її загасили.

Нікопольщина, обстріли

Зазначається, що обійшлось без загиблих і постраждалих.

Нікопольщина, обстріли

Дивіться також: Протягом дня росіяни атакували дронами та КАБами Дніпропетровщину: поранено 4 людей, є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нікополь (1201) Дніпропетровська область (3763) Нікопольський район (210) Синельниківський район (60)


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Такого поздоровлення ***** тобі на 9травня і ина кожен день.
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03.05.2025 20:04 Відповісти
 
 