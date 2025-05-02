Протягом дня росіяни атакували дронами та КАБами Дніпропетровщину: поранено 4 людей, є руйнування. ФОТОрепортаж

Протягом 2 травня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади та Синельниківщина Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

По Нікопольщині ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Хто постраждав

Четверо людей постраждали. Через сильний стрес медична допомога знадобилася цілій родині. Хлопчику, якому немає й трьох років, та його батькам. Ще одна потерпіла – 42-річна жінка. У неї осколкове ураження і акубаротравма. Всі оговтуватися будуть вдома.

Пошкодження та руйнування

Сталося декілька пожеж – горіла будівля, що не експлуатується, суха трава, зайнялося й на території приватного домоволодіння. Пошкоджені 4 оселі, адмінбудівля, інфраструктура, лінія електропередач.

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Синельниківський район

По Синельниківщині агресор вдарив КАБами, поціливши по Новопавлівській громаді. Зруйнована будівля навчального закладу, що не експлуатувалася. Загиблих і поранених немає.

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