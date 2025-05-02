Протягом дня росіяни атакували дронами та КАБами Дніпропетровщину: поранено 4 людей, є руйнування. ФОТОрепортаж
Протягом 2 травня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади та Синельниківщина Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Нікопольський район
По Нікопольщині ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Хто постраждав
Четверо людей постраждали. Через сильний стрес медична допомога знадобилася цілій родині. Хлопчику, якому немає й трьох років, та його батькам. Ще одна потерпіла – 42-річна жінка. У неї осколкове ураження і акубаротравма. Всі оговтуватися будуть вдома.
Пошкодження та руйнування
Сталося декілька пожеж – горіла будівля, що не експлуатується, суха трава, зайнялося й на території приватного домоволодіння. Пошкоджені 4 оселі, адмінбудівля, інфраструктура, лінія електропередач.
Синельниківський район
По Синельниківщині агресор вдарив КАБами, поціливши по Новопавлівській громаді. Зруйнована будівля навчального закладу, що не експлуатувалася. Загиблих і поранених немає.
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