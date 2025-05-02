Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено підприємство, яке ремонтує прифронтові дороги, поранені двоє працівників. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки росіян на Дніпропетровську область пошкоджень зазнала виробнича база "Автомагістраль-Південь", поранень дістали двоє працівників.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог пошкодив виробничу базу наших підрядників "Автомагістраль-Південь" у Дніпропетровській області. Двоє працівників було поранено, знищено 6 одиниць техніки, яка використовується для ремонту прифронтових доріг, та будівлі організації", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це вже не перший випадок, коли атаковано техніку, будівельні майданчики та бази дорожників. Нещодавно декілька працівників "Автомагістраль-Південь" було поранено під час будівництва фортифікації на межі з Донецькою областю. Напередодні Великодніх свят, під час виконання дорожніх робіт у Херсонській області ворожий дрон влучив у ділянку активного будівництва. Загинули працівники підрядної організації RDS.

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"Інші наші підрядні організації також постійно страждають від обстрілів. Гинуть люди. Знищуються об’єкти відбудови. Але відновлення зупинити неможливо. Адже все це потрібно для людей, які живуть тут, і для тих, хто збирається повертатися. Роботи на прифронтових шляхах необхідні для забезпечення військової логістики та евакуації поранених", - додали в держагентстві.

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