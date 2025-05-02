Нічна атака на Дніпропетровщину: під обстрілом - Нікопольський та Синельниківський райони, постраждали двоє чоловіків
Вночі 2 травня російські загарбники атакували громади Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки БпЛА у Слов'янській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно.
Також виникли пожежі на двох підприємствах.
По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах.
Оборонці неба збили над областю 6 безпілотників.
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Юра Малко
показати весь коментар02.05.2025 09:33 Відповісти Мені подобається 0
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