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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Нічна атака на Дніпропетровщину: під обстрілом - Нікопольський та Синельниківський райони, постраждали двоє чоловіків

дніпропетровщина

Вночі 2 травня російські загарбники атакували громади Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки БпЛА у Слов'янській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно.

Також виникли пожежі на двох підприємствах.

По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах.

Оборонці неба збили над областю 6 безпілотників.

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Автор: 

Дніпропетровська область (3756) Нікопольський район (208) Синельниківський район (57)


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От що цікаво: я ще ніразу не чув за 3 роки щоб русня обстріляла Нікопольський трубний завод Пінчука....
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02.05.2025 09:33 Відповісти
 
 