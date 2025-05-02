Нічна атака на Дніпропетровщину: під обстрілом - Нікопольський та Синельниківський райони, постраждали двоє чоловіків

Вночі 2 травня російські загарбники атакували громади Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки БпЛА у Слов'янській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно.

Також виникли пожежі на двох підприємствах.

По Нікопольщині ворог вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах.

Оборонці неба збили над областю 6 безпілотників.

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