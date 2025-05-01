Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено будинки і газогін, загинуло 30 голів свійських тварин. ФОТОрепортаж
Протягом дня 1 травня під ворожим ударом перебували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Найбільше атак пережила Нікопольщина. Агресор бив артилерією та FPV-дронами. Потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
Унаслідок атак постраждала 47-річна жінка. Її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.
Пошкоджено 4 приватні оселі, 2 господарські споруди, газогін. Зайнявся дачний будинок – пожежу приборкали. Загинули 30 голів свійських тварин.
Криворізький район
По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила безпілотником. Понівечено інфраструктуру. Люди вціліли.
Синельниківський район
Ворожий БпЛА влучив і по Синельниківщині, а саме – по Миколаївській громаді. Там зруйнований приватний будинок.
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