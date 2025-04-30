Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський
Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.
"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - інформує Сирський.
У зв’язку із зазначеною ситуацією головнокомандувач присвятив день роботі в наших бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.
"Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.
Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад.
Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - резюмує він.
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