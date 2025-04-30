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Новини Бої на сході України Просування ворога до Дніпропетровщини
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Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський

Олександр Сирський

Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - інформує Сирський.

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У зв’язку із зазначеною ситуацією головнокомандувач присвятив день роботі в наших бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.

"Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.

Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад.
Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - резюмує він.

Автор: 

Донецька область (8511) Сирський Олександр (616) Покровськ (630) Дніпропетровська область (3746) Покровський район (584)


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Здав за 24 рік 3600 кВ.км України, і Дніпропетровську області здаси.
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30.04.2025 10:32 Відповісти
Дніпряни це не донбасівці-ждуни, вони свою землю захищатимуть до останнього. Кацапам ніколи не захопити Дніпропетровщину.
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30.04.2025 10:42 Відповісти
Здали всі ті території 73%, які вибрали проросійську і злочинну владу в 2019 році і дали можливість, щоб ці почсадовці добили їх до кінця, говорячи на шмарафонах і у відосах ніби правильні слова, але роблять протилежні речі.
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30.04.2025 11:42 Відповісти
Але в нас жеж там фртифікації набудовані - чи чисте поле - на Донбасі хоч безліч міст і містечок в яких можна оборонятися
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30.04.2025 10:36 Відповісти
В нас не фортифікації надбудовані а бусифікації. Інтенсивність яких теж збільшать.
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30.04.2025 10:45 Відповісти
Ну там напевно бетонні укріплення в 5 поверхів під землю, щоб КАБи витримали, як у німців в кіно "Порятунок рядового Райана"? А не типово для Просирського з гівна та палок?
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30.04.2025 10:46 Відповісти
Ага. До гівна і палок хіба що ще мішок цементу додадуть.
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30.04.2025 10:50 Відповісти
та немає там ніфуя.....все розкрадено зеленими покидьками
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30.04.2025 10:50 Відповісти
"Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини".

Чи не це було вашою метою коли затівали "курську авантюру"? Чим та авантюра допомогла Сумщині?
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30.04.2025 11:12 Відповісти
 
 