Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський

Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - інформує Сирський.

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У зв’язку із зазначеною ситуацією головнокомандувач присвятив день роботі в наших бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.

"Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.

Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад.

Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - резюмує він.