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За минулий тиждень було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога, - Сирський. ВIДЕО

Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до значних втрат ворога в логістиці.

Лише за минулий тиждень загалом було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника.

З початку року втрати окупантів у автотехніці та спецтехніці склали майже 14 тисяч одиниць, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили ворожу переправу та атакували БМП, вантажівки та іншу техніку росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) знищення (7276) Сирський Олександр (614)


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