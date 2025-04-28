За минулий тиждень було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога, - Сирський. ВIДЕО
Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до значних втрат ворога в логістиці.
Лише за минулий тиждень загалом було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника.
З початку року втрати окупантів у автотехніці та спецтехніці склали майже 14 тисяч одиниць, інформує Цензор.НЕТ.
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