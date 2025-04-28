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За прошедшую неделю было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники врага, - Сырский. ВИДЕО

Масштабирование применения беспилотных систем, в частности наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования, приводит к значительным потерям врага в логистике.

Только за прошедшую неделю в целом было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники противника.

С начала года потери оккупантов в автотехнике и спецтехнике составили почти 14 тысяч единиц, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили вражескую переправу и атаковали БМП, грузовики и другую технику россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6963) Александр Сырский (592)


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