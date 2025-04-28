За прошедшую неделю было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники врага, - Сырский. ВИДЕО
Масштабирование применения беспилотных систем, в частности наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования, приводит к значительным потерям врага в логистике.
Только за прошедшую неделю в целом было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники противника.
С начала года потери оккупантов в автотехнике и спецтехнике составили почти 14 тысяч единиц, информирует Цензор.НЕТ.
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