Украинские защитники уничтожили вражескую переправу и атаковали БМП, грузовики и другую технику россиян. ВИДЕО

В районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцы 412-го полка Nemesis уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. Также воины атаковали БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов.

Россияне активно используют эту территорию, как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и в частности форсирования реки Оскол. Но их логистика снова уничтожена. Усиление врага на Купянском направлении сорвано, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Артиллеристы атаковали российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". ВИДЕО