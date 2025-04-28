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Украинские защитники уничтожили вражескую переправу и атаковали БМП, грузовики и другую технику россиян. ВИДЕО

В районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцы 412-го полка Nemesis уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. Также воины атаковали БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов.

Россияне активно используют эту территорию, как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и в частности форсирования реки Оскол. Но их логистика снова уничтожена. Усиление врага на Купянском направлении сорвано, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Артиллеристы атаковали российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6963) Луганская область (6498)


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"...Українські захисники знищили ворожу переправу..." - я уже подумав, що Кримський міст "устал" як сказав би Віталя К...
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28.04.2025 21:48 Ответить
Неминуча Помста... Ма бене....
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28.04.2025 21:53 Ответить
!!!😍😍😍
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28.04.2025 21:54 Ответить
бог в ломощь мальчики
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28.04.2025 21:55 Ответить
 
 