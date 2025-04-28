Украинские защитники уничтожили вражескую переправу и атаковали БМП, грузовики и другую технику россиян. ВИДЕО
В районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцы 412-го полка Nemesis уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. Также воины атаковали БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов.
Россияне активно используют эту территорию, как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и в частности форсирования реки Оскол. Но их логистика снова уничтожена. Усиление врага на Купянском направлении сорвано, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий28.04.2025 21:48 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
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Isolda Peres
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Татьяна Липинская
показать весь комментарий28.04.2025 21:55 Ответить Мне нравится 0
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