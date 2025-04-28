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Артиллеристы атаковали российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поделились кадрами боевой работы, завершившейся уничтожением ценной российской техники.

На этот раз "жирной целью" украинских артиллеристов стала САУ 2С19 "Мста-С" оккупационных войск, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6963) САУ (210)


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