Артиллеристы атаковали российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поделились кадрами боевой работы, завершившейся уничтожением ценной российской техники.

На этот раз "жирной целью" украинских артиллеристов стала САУ 2С19 "Мста-С" оккупационных войск, информирует Цензор.НЕТ.

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