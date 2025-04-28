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МиГ-29 уничтожает пункт управления БПЛА оккупантов на юге Украины. ВИДЕО
На Южном направлении истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины успешно уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Благодаря точному удару украинские военные лишили врага важного элемента координации разведки и ударных действий, сообщает Цензор.НЕТ.
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Yriii Yriii #538882
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Fish Man
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littwa
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Максім ХОЙ #398010
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ALEX SUROVV #593022
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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