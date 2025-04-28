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МиГ-29 уничтожает пункт управления БПЛА оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

На Южном направлении истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины успешно уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Благодаря точному удару украинские военные лишили врага важного элемента координации разведки и ударных действий, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили установленный оккупантами российский триколор на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6956)


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під прикриттям Ф16
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28.04.2025 18:38 Ответить
і від москаля нігуя
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28.04.2025 18:43 Ответить
Круто, но нужно количество, большое количество такого рода страйков
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28.04.2025 18:45 Ответить
Кацапам пощастило зіграти у такому красивому відео.
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28.04.2025 18:48 Ответить
США тиснуть на Грецію, щоб вона вже передала Україні свої системи ППО Patriot, які раніше були розгорнуті в Саудівській Аравії, - Kathimerini.
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28.04.2025 18:51 Ответить
ребятушки бейтє пидаров и в небе и в море и на суше
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28.04.2025 18:54 Ответить
Це була гарна мирна угода з рашистами. Рашисти після угоди стали хорошими і більше не будуть порушувати мир
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28.04.2025 19:00 Ответить
Влучненько, в ябучко, молодці.
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28.04.2025 19:16 Ответить
 
 