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МіГ-29 знищує пункт управління БпЛА окупантів на Півдні України. ВIДЕО

На Південному напрямку винищувач МіГ-29 Повітряних сил України успішно знищив пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Завдяки точному удару українські військові позбавили ворога важливого елементу координації розвідки та ударних дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) знищення (7276)


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під прикриттям Ф16
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28.04.2025 18:38 Відповісти
і від москаля нігуя
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28.04.2025 18:43 Відповісти
Круто, но нужно количество, большое количество такого рода страйков
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28.04.2025 18:45 Відповісти
Кацапам пощастило зіграти у такому красивому відео.
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28.04.2025 18:48 Відповісти
США тиснуть на Грецію, щоб вона вже передала Україні свої системи ППО Patriot, які раніше були розгорнуті в Саудівській Аравії, - Kathimerini.
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28.04.2025 18:51 Відповісти
ребятушки бейтє пидаров и в небе и в море и на суше
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28.04.2025 18:54 Відповісти
Це була гарна мирна угода з рашистами. Рашисти після угоди стали хорошими і більше не будуть порушувати мир
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28.04.2025 19:00 Відповісти
Влучненько, в ябучко, молодці.
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28.04.2025 19:16 Відповісти
 
 