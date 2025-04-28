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МіГ-29 знищує пункт управління БпЛА окупантів на Півдні України. ВIДЕО
На Південному напрямку винищувач МіГ-29 Повітряних сил України успішно знищив пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.
Завдяки точному удару українські військові позбавили ворога важливого елементу координації розвідки та ударних дій, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар28.04.2025 18:38 Відповісти Мені подобається 0
Fish Man
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littwa
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Trevo Trow
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Максім ХОЙ #398010
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Татьяна Липинская
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ALEX SUROVV #593022
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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