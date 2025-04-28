Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО
Оператори БпЛА виявили ворожий прапор, вивішений на даху будівлі на тимчасово окупованій території Харківщини. Наш прикордонники знищили російський триколор разом із флагштоком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.
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Серый Вовк
показати весь коментар28.04.2025 16:53 Відповісти Мені подобається 3
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ivan nepupik
показати весь коментар28.04.2025 17:19 Відповісти Мені подобається 2
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