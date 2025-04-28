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Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО

Оператори БпЛА виявили ворожий прапор, вивішений на даху будівлі на тимчасово окупованій території Харківщини. Наш прикордонники знищили російський триколор разом із флагштоком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (17432) Держприкордонслужба ДПСУ (5992) прапор (482) Харківська область (829)


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Шо за триколор такой? Просто тряпка половая...
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28.04.2025 16:53 Відповісти
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28.04.2025 17:19 Відповісти
 
 