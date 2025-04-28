Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО

Оператори БпЛА виявили ворожий прапор, вивішений на даху будівлі на тимчасово окупованій території Харківщини. Наш прикордонники знищили російський триколор разом із флагштоком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Також дивіться: Дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки та дві БМП знищили оператори дронів із підрозділу "Bombus Group". ВIДЕО