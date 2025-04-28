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Пограничники уничтожили установленный оккупантами российский триколор в Харьковской области. ВИДЕО

Операторы БпЛА обнаружили вражеский флаг, вывешенный на крыше здания на временно оккупированной территории Харьковщины. Наши пограничники уничтожили российский триколор вместе с флагштоком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

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Автор: 

армия РФ (19295) Госпогранслужба (6438) флаг (934) Харьковская область (824)


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Шо за триколор такой? Просто тряпка половая...
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28.04.2025 16:53 Ответить
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28.04.2025 17:19 Ответить
 
 