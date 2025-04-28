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Пограничники уничтожили установленный оккупантами российский триколор в Харьковской области. ВИДЕО
Операторы БпЛА обнаружили вражеский флаг, вывешенный на крыше здания на временно оккупированной территории Харьковщины. Наши пограничники уничтожили российский триколор вместе с флагштоком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
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Серый Вовк
показать весь комментарий28.04.2025 16:53 Ответить Мне нравится 4
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ivan nepupik
показать весь комментарий28.04.2025 17:19 Ответить Мне нравится 2
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