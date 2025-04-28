Две РСЗО БМ-21 "Град", два танка и две БМП уничтожили операторы дронов из подразделения "Bombus Group". ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Bombus Group" уничтожили шесть российских военных машин - две РСЗО БМ-21 "Град", два танка и две БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины Bombus Group дронами поразили 2 БМ-21 Град, 2 танка и 2 БМП. В последнее время реактивной артиллерии оккупантов очень не везет", - отмечает в комментарии автор публикации.

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