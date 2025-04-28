Две РСЗО БМ-21 "Град", два танка и две БМП уничтожили операторы дронов из подразделения "Bombus Group". ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Bombus Group" уничтожили шесть российских военных машин - две РСЗО БМ-21 "Град", два танка и две БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Воины Bombus Group дронами поразили 2 БМ-21 Град, 2 танка и 2 БМП. В последнее время реактивной артиллерии оккупантов очень не везет", - отмечает в комментарии автор публикации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і це радує 🙁
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️