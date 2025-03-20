Вражеская РСЗО "Град" взлетает в воздух после атаки украинского дрона в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы дронов 38-й бригады морской пехоты уничтожили российскую РСЗО "Град" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.

"РСЗО "Град" оккупантов был обнаружен во время боевой работы и вместе с экипажем отправился прямиком в ад после прилета дрона. Донецкая область, видео 38-й бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.

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