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Вражеская РСЗО "Град" взлетает в воздух после атаки украинского дрона в Донецкой области. ВИДЕО
Операторы дронов 38-й бригады морской пехоты уничтожили российскую РСЗО "Град" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.
"РСЗО "Град" оккупантов был обнаружен во время боевой работы и вместе с экипажем отправился прямиком в ад после прилета дрона. Донецкая область, видео 38-й бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.
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