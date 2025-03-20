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Новости Дроны против оккупантов
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Вражеская РСЗО "Град" взлетает в воздух после атаки украинского дрона в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы дронов 38-й бригады морской пехоты уничтожили российскую РСЗО "Град" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.

"РСЗО "Град" оккупантов был обнаружен во время боевой работы и вместе с экипажем отправился прямиком в ад после прилета дрона. Донецкая область, видео 38-й бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) РСЗО (195) 38 отдельная бригада морской пехоты (28)


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Топ комментарии
+4
На 17 сек. схоже водій вискочив, чи катапультувався, але не ясно, чи живий...
Шкода.
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20.03.2025 16:25
+2
Полетели прямиком в Ад.
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20.03.2025 16:22
+2
Розщепило вурдалак на молекули. Як же їх, ці молекули, тепер зібрати в чорний поліетиленовий пакет?
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20.03.2025 16:46
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...."градовщик" анигілірувався разом з РСЗВ
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20.03.2025 16:22 Ответить
Розщепило вурдалак на молекули. Як же їх, ці молекули, тепер зібрати в чорний поліетиленовий пакет?
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20.03.2025 16:46 Ответить
Полетели прямиком в Ад.
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20.03.2025 16:22 Ответить
Нехер срать под окнами...)
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20.03.2025 16:22 Ответить
Підранків не залишили. Ай молодця!
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20.03.2025 16:22 Ответить
Так выглядит "Больше нету"!
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20.03.2025 16:23 Ответить
На 17 сек. схоже водій вискочив, чи катапультувався, але не ясно, чи живий...
Шкода.
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20.03.2025 16:25 Ответить
давно не було детонацій , московити піднапружились і в три зміни наробили свого лайна
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20.03.2025 16:45 Ответить
екіпаж задоволений
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20.03.2025 19:58 Ответить
Коперфильда жалко - увидит, от зависти застрелится ...
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20.03.2025 20:10 Ответить
 
 