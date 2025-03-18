Силы обороны взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили РСЗО и ЗРК "Стрела-10" оккупантов. ВИДЕО
Украинские защитники взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили технику врага. Операторы подразделения Ivan Franko Group уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также более десяти пикапов и бронированных автомобилей врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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