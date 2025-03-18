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Силы обороны взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили РСЗО и ЗРК "Стрела-10" оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники взяли под контроль трассу Карловка-Селидово и уничтожили технику врага. Операторы подразделения Ivan Franko Group уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также более десяти пикапов и бронированных автомобилей врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили 4 грузовика, ББМ и ликвидировали одного оккупанта на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) РСЗО (195) ЗРК (199) Покровский район (528) Селидово (9) Карловка (1)


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Слава ЗСУ.
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18.03.2025 21:08 Ответить
Це добре.
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18.03.2025 21:12 Ответить
Ой! Так траса - то ж інфраструктура! А Трумп пуцину обіцяв, що по інфраструктурі ЗСУ бити не будуть. 😔 Чи мо' ну його нафіґ, того Трумпа? 🤔
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18.03.2025 21:12 Ответить
По російській інфраструктурі - ти щось попутав, хлопче.
Ця траса - Україна.
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18.03.2025 21:58 Ответить
Найкращий перемовник про мир це ЗСУ ,всякі трампи чи єрмаки цього не розуміють.
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18.03.2025 21:12 Ответить
Трампакс - кончений нарцис, дебіл і пустозвон.
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18.03.2025 23:55 Ответить
 
 