Дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки та дві БМП знищили оператори дронів із підрозділу "Bombus Group". ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Bombus Group" знищили шість російських військових машин - дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки та дві БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Воїни Bombus Group дронами уразили 2 БМ-21 Град, 2 танки та 2 БМП. Останнім часом реактивній артилерії окупантів дуже не щастить", - зазначає у коментарі автор публікації.
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і це радує 🙁
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️