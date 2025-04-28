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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки та дві БМП знищили оператори дронів із підрозділу "Bombus Group". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Bombus Group" знищили шість російських військових машин - дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки та дві БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах

"Воїни Bombus Group дронами уразили 2 БМ-21 Град, 2 танки та 2 БМП. Останнім часом реактивній артилерії окупантів дуже не щастить", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17432) танк (2069) знищення (7268) РСЗВ (208) дрони (4723) БМП (412)


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Все кацапське барахло разом із орками пішли до пекла
і це радує 🙁
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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28.04.2025 15:40 Відповісти
 
 