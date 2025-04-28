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Артилеристи атакували російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта поділилися кадрами бойової роботи, що завершилася знищенням коштовної російської техніки.

Цього разу "жирною ціллю" українських гармашів стала самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" окупаційних військ, інформує Цензор.НЕТ.

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армія рф (17445) знищення (7276) САУ (225)


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