Українські захисники знищили ворожу переправу та атакували БМП, вантажівки та іншу техніку росіян. ВIДЕО

В районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей, бійці 412-го полку Nemesis знищили ворожу переправу через річку Жеребець. Також воїни атакували БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів.

Росіяни активно використовують цю територію, як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову знищена. Посилення ворога на Куп’янському напрямку зірване, інформує Цензор.НЕТ.

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