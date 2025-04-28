Українські захисники знищили ворожу переправу та атакували БМП, вантажівки та іншу техніку росіян. ВIДЕО
В районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей, бійці 412-го полку Nemesis знищили ворожу переправу через річку Жеребець. Також воїни атакували БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів.
Росіяни активно використовують цю територію, як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову знищена. Посилення ворога на Куп’янському напрямку зірване, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар28.04.2025 21:48 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.04.2025 21:53 Відповісти Мені подобається 0
Isolda Peres
показати весь коментар28.04.2025 21:54 Відповісти Мені подобається 0
Татьяна Липинская
показати весь коментар28.04.2025 21:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль