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Українські захисники знищили ворожу переправу та атакували БМП, вантажівки та іншу техніку росіян. ВIДЕО

В районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей, бійці 412-го полку Nemesis знищили ворожу переправу через річку Жеребець. Також воїни атакували БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів.

Росіяни активно використовують цю територію, як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову знищена. Посилення ворога на Куп’янському напрямку зірване, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Артилеристи атакували російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) знищення (7276) Луганська область (4880)


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"...Українські захисники знищили ворожу переправу..." - я уже подумав, що Кримський міст "устал" як сказав би Віталя К...
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28.04.2025 21:48 Відповісти
Неминуча Помста... Ма бене....
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28.04.2025 21:53 Відповісти
!!!😍😍😍
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28.04.2025 21:54 Відповісти
бог в ломощь мальчики
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28.04.2025 21:55 Відповісти
 
 