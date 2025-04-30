Войска РФ увеличили интенсивность боевых действий, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, - Сырский

Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровщины.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - информирует Сырский.

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В связи с указанной ситуацией главнокомандующий посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий.

"Во время работы подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы.

Несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад.

Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", - резюмирует он.