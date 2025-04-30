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Новости Бои на востоке Украины Продвижение врага к Днепропетровщине
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Войска РФ увеличили интенсивность боевых действий, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, - Сырский

Александр Сырский

Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровщины.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - информирует Сырский.

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В связи с указанной ситуацией главнокомандующий посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий.

"Во время работы подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы.

Несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад.
Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", - резюмирует он.

Автор: 

Донецкая область (9700) Александр Сырский (594) Покровск (598) Днепропетровская область (3975) Покровский район (574)


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Здав за 24 рік 3600 кВ.км України, і Дніпропетровську області здаси.
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30.04.2025 10:32 Ответить
Дніпряни це не донбасівці-ждуни, вони свою землю захищатимуть до останнього. Кацапам ніколи не захопити Дніпропетровщину.
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30.04.2025 10:42 Ответить
Здали всі ті території 73%, які вибрали проросійську і злочинну владу в 2019 році і дали можливість, щоб ці почсадовці добили їх до кінця, говорячи на шмарафонах і у відосах ніби правильні слова, але роблять протилежні речі.
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30.04.2025 11:42 Ответить
Але в нас жеж там фртифікації набудовані - чи чисте поле - на Донбасі хоч безліч міст і містечок в яких можна оборонятися
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30.04.2025 10:36 Ответить
В нас не фортифікації надбудовані а бусифікації. Інтенсивність яких теж збільшать.
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30.04.2025 10:45 Ответить
Ну там напевно бетонні укріплення в 5 поверхів під землю, щоб КАБи витримали, як у німців в кіно "Порятунок рядового Райана"? А не типово для Просирського з гівна та палок?
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30.04.2025 10:46 Ответить
Ага. До гівна і палок хіба що ще мішок цементу додадуть.
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30.04.2025 10:50 Ответить
та немає там ніфуя.....все розкрадено зеленими покидьками
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30.04.2025 10:50 Ответить
"Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини".

Чи не це було вашою метою коли затівали "курську авантюру"? Чим та авантюра допомогла Сумщині?
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30.04.2025 11:12 Ответить
 
 