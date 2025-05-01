Враг атаковал три района Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены дома и газопровод, погибло 30 голов домашних животных. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 1 мая под вражеским ударом находились Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Больше всего атак пережила Никопольщина. Агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Пострадали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.
Вследствие атак пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, газопровод. Загорелся дачный дом - пожар потушили. Погибли 30 голов домашних животных.
Криворожский район
По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, российская армия ударила беспилотником. Изуродована инфраструктура. Люди уцелели.
Синельниковский район
Вражеский БпЛА попал и по Синельниковщине, а именно - по Николаевской громаде. Там разрушен частный дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль