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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг атаковал три района Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены дома и газопровод, погибло 30 голов домашних животных. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 1 мая под вражеским ударом находились Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Больше всего атак пережила Никопольщина. Агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Пострадали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.

Вследствие атак пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Обстрелы Никопольщины

Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, газопровод. Загорелся дачный дом - пожар потушили. Погибли 30 голов домашних животных.

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Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

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Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Криворожский район

По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, российская армия ударила беспилотником. Изуродована инфраструктура. Люди уцелели.

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Синельниковский район

Вражеский БпЛА попал и по Синельниковщине, а именно - по Николаевской громаде. Там разрушен частный дом.

Автор: 

обстрел (27292) Никополь (1030) Днепропетровская область (3983) Криворожский район (122) Никопольский район (206) Синельниковский район (57)


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