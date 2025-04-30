Удар РФ по Каменскому 26 апреля: раненая женщина умерла в больнице

В больнице умерла 88-летняя женщина, которая пострадала 26 апреля в Каменском Днепропетровской области в результате российской атаки.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара женщина получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, она оборвалась.

Сообщается, что это - вторая жертва той атаки на город.

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Напомним, в ночь на субботу, 26 апреля 2025 года войска РФ атаковали дронами Каменское Днепропетровской области. В результате атаки погиб мужчина, пострадали четыре человека - 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых - в тяжелом состоянии.

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