РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
3 041 2

Массированная атака дронов на Днепр: погиб мужчина, есть раненый. Больше всего разрушений в частном секторе (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, войска РФ массированно атаковали "Шахедами" Днепр. Под обстрелами также находилась Никопольщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанес массированную шахедную атаку по городу. Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - уточнил он.

По словам Лысака, больше всего разрушений в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже потушили.

Один дом местных уничтожен, еще несколько - разбиты. Повреждено также предприятие. Кроме того, изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка.

Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела

Позже в Нацполиции показали последствия атаки на Днепр.

наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр массированно атаковали "шахеды": 1 погибший, в городе несколько пожаров (обновлено)

По данным ОВА, накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район. Применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.

Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде.

"Загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Зацепило и линии электропередач. Защитники неба работали без остановки. Как следствие, уничтожили над областью 9 БпЛА", - резюмирует Лысак.

Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки

Автор: 

Днепр (4422) обстрел (27259) Шахед (1020) Днепропетровская область (3975) Днепровский район (82) Никопольский район (203)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не наступило путінське перемир'я, потрібно атакувати Моству цілих 8 днів, щоб парад малиною не показався.
показать весь комментарий
30.04.2025 08:16 Ответить
по мацквє!!!
Зраеку,пообіду та ввечері
кожного дня
показать весь комментарий
30.04.2025 08:17 Ответить
 
 