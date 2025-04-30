Масована атака дронів на Дніпро: загинув чоловік, є поранений. Найбільше руйнувань у приватному секторі (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року, війська РФ масовано атакували "Шахедами" Дніпро. Під обстрілами також перебувала Нікопольщина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - уточнив він.
За словами Лисака, найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.
Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджено також підприємство. Окрім того, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.
Пізніше у Нацполіції показали наслідки атаки на Дніпро.
За даними ОВА, напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.
Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.
"Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач. Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", - резюмує Лисак.
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