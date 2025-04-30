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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Масована атака дронів на Дніпро: загинув чоловік, є поранений. Найбільше руйнувань у приватному секторі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 30 квітня 2025 року, війська РФ масовано атакували "Шахедами" Дніпро. Під обстрілами також перебувала Нікопольщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення", - уточнив він.

За словами Лисака, найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Одна оселя місцевих знищена, ще декілька - потрощені. Пошкоджено також підприємство. Окрім того, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

Пізніше у Нацполіції показали наслідки атаки на Дніпро.

наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро
наслідки атаки на Дніпро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпро масовано атакували "шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж (оновлено)

За даними ОВА, напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач. Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА", - резюмує Лисак.

Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки
Нікополь після атаки

Автор: 

Дніпро (3278) обстріл (28580) Шахед (1020) Дніпропетровська область (3746) Дніпровський район (82) Нікопольський район (205)


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Поки не наступило путінське перемир'я, потрібно атакувати Моству цілих 8 днів, щоб парад малиною не показався.
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30.04.2025 08:16 Відповісти
по мацквє!!!
Зраеку,пообіду та ввечері
кожного дня
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30.04.2025 08:17 Відповісти
 
 