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Новини Атака безпілотників на Дніпро
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Дніпро масовано атакували "шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж (оновлено)

Дніпро атакують Шахеди ввечері 29 квітня

Увечері 29 квітня Дніпро перебуває під атакою російських ударних безпілотників. У місті чути вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ

За даними "Суспільне Дніпро" у місті пролунало декілька вибухів. 

"Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра... Нова група "шахедів" наближається до Дніпра із заходу!" - повідомили у Повітряних силах о 22:27 і о 23:05.

"Ворожі шахеди в небі над областю. Перебувати в укриттях", - уточнив голова ОВА Сергій Лисак.

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Оновлено 

"Масована атака БпЛА на Дніпро. У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється", - уточнив згодом Лисак. 

Також пізно увечері 29 квітня російські шахеди атакують Харків: під ударом три райони міста, є постраждалі. 

Автор: 

вибух (4472) Дніпро (3278) обстріл (28580) Шахед (1020) Дніпропетровська область (3746) Дніпровський район (82)


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Хутін , коли ж ти здохнеш , падло плешиве 🤬
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29.04.2025 23:19 Відповісти
Готуються до перемірія...
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29.04.2025 23:22 Відповісти
Дніпро, Дніпро! Де твої ракети? Зжерли тупуваті, пихаті і пархаті?...
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30.04.2025 00:15 Відповісти
 
 