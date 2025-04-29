Дніпро масовано атакували "шахеди": 1 загиблий, у місті кілька пожеж (оновлено)

Увечері 29 квітня Дніпро перебуває під атакою російських ударних безпілотників. У місті чути вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Суспільне Дніпро" у місті пролунало декілька вибухів.

"Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра... Нова група "шахедів" наближається до Дніпра із заходу!" - повідомили у Повітряних силах о 22:27 і о 23:05.

"Ворожі шахеди в небі над областю. Перебувати в укриттях", - уточнив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Масована атака БпЛА на Дніпро. У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється", - уточнив згодом Лисак.

Також пізно увечері 29 квітня російські шахеди атакують Харків: під ударом три райони міста, є постраждалі.