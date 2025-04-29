Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Кіндрашівки на Куп’янщині

29 квітня російські війська вдарили по Кіндрашівці Куп'янського району Харківщини, постраждала людина.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Близько 14:00 російські військові здійснили обстріл с. Кіндрашівка Купʼянського району. Отримав поранення 65-річний чоловік. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Внаслідок атаки у селі пошкоджено приватні домоволодіння.

Також орієнтовно о 13:30 FPV-дрон ворога вдарив по с. Перовське Золочівської ОТГ: пошкоджено будинок, лінії електромережі, зруйновано господарчі будівлі.

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