Одна людина постраждала внаслідок російських осбтрілів Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни били по Куп'янському району Харківщини з різних типів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

28 квітня близько 2:00 російська армія обстріляла м. Купʼянськ та селище Купʼянськ-Вузловий. У місті пошкоджено приватні будинки, у селищі — гаражний кооператив та господарські будівлі. Попередньо, для атак ворог використав РСЗВ "Ураган".

Вже о 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Купʼянську: будинки та авто зазнали пошкоджень. Внаслідок обстрілу на відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.

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Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні.

Близько 16:00 ворог завдав авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.

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