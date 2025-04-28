Одна людина постраждала внаслідок російських осбтрілів Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Протягом дня росіяни били по Куп'янському району Харківщини з різних типів озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
28 квітня близько 2:00 російська армія обстріляла м. Купʼянськ та селище Купʼянськ-Вузловий. У місті пошкоджено приватні будинки, у селищі — гаражний кооператив та господарські будівлі. Попередньо, для атак ворог використав РСЗВ "Ураган".
Вже о 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Купʼянську: будинки та авто зазнали пошкоджень. Внаслідок обстрілу на відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.
Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні.
Близько 16:00 ворог завдав авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.
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