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Новини Фото Обстріли Куп’янщини Обстріли Куп’янська
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Одна людина постраждала внаслідок російських осбтрілів Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни били по Куп'янському району Харківщини з різних типів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

28 квітня близько 2:00 російська армія обстріляла м. Купʼянськ та селище Купʼянськ-Вузловий. У місті пошкоджено приватні будинки, у селищі — гаражний кооператив та господарські будівлі. Попередньо, для атак ворог використав РСЗВ "Ураган".

Вже о 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Купʼянську: будинки та авто зазнали пошкоджень. Внаслідок обстрілу на відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.

Читайте: Росіяни скинули КАби на Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Куп'янщини

Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні.

Близько 16:00 ворог завдав авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Куп’янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, поранено місцевого лікаря. ФОТО

Уламки російського боєприпаса

Автор: 

обстріл (28568) Харківська область (829) Куп’янський район (170) Куп’янськ (761) війна в Україні (4007)


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