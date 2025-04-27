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Новини Атака дрона по Куп’янську
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У Куп’янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, поранено місцевого лікаря. ФОТО

У Куп'янську на Харківщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на цивільне авто, поранений 35-річний лікар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог атакував авто у Куп’янську

Внаслідок ворожого удару поранення зазнав 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу.

"Російські війська постійно обстрілюють місто з усіх видів озброєння. Ситуація в Куп'янську залишається напруженою", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо,  увечері 26 квітня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по житлових кварталах міста Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок влучання однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок, ще сім осель зазнали пошкоджень. Сьогодні вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

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Автор: 

обстріл (28546) Харківська область (824) Куп’янський район (170) Куп’янськ (760)


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